Antwerpenaars moeten minder de wagen gebruiken en zich op een andere manier verplaatsen. Dat is de zogenaamde modal shift. Die is nodig omdat het verkeer in en rond Antwerpen helemaal dichtslibt. De stad heeft daar de voorbije jaren zwaar op ingezet. En volgens het stadsbestuur is het mobiliteitsgedrag van de Antwerpenaar ook effectief veranderd