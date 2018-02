Sport VIDEO Golfer Thomas Pieters daagt Nederlanders uit

embed

Het gaat goed met de Belgische golfsport. Vooral Antwerpenaar Thomas Pieters scheert hoge toppen. De sport zit in de lift en dat is een goede reden om na achttien jaar opnieuw de Belgian Open te organiseren. Een tornooi dat zal plaatsvinden op de Rinkven Golfclub in Schilde. En daar willen ze ook graag Nederlanders verwelkomen. Thomas Pieters daagde hen uit met een plagerig filmpje.