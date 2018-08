VIDEO Goud voor Campenaerts "Ik ben heel fier op mijn kleinzoon"

Victor Campenaerts heeft ons land een gouden medaille bezorgd op het Europees Kampioenschap. De Hobokenaar verlengde in Glasgow z'n Europese titel in het tijdrijden. Een bloedstollende strijd tot het einde was het, die Victor was met enkele honderdste van een seconde voorsprong. In café Mombasa, het supporterscafé van Victor in Borgerhout, volgden ze het vanmiddag ook. De hele familie is dan ook enorm trots op hun gouden Victor.