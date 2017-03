Nieuws VIDEO Graffitibuurten van Berchem samengebracht in wandelroute

De afgelopen jaren werkte Berchem al vaker rond street art. De kleurrijke graffiti is hier niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Om de kunstwerken extra in de verf te zetten, is er nu een street art route. Die 8 kilometer lange wandeling brengt je langs 12 street-art locaties. Je ontdekt er werken van internationaal en nationaal talent. Antwerpenaar Yvon Tordoir is één van de graffitikunstenaars die de street art in Berchem deed leven.