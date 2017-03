Nieuws VIDEO Greenpeace beklimt schoorsteen Total uit protest

Activisten van Greenpeace zijn vanochtend op een hoge schoorsteen van Total in de Antwerpse haven geklommen. Ze protesteren daarmee tegen olieboringen van Total, want met die boringen brengt het bedrijf een recent ontdekt koraalrif in de Amazone in gevaar. 40 activisten zijn erin geslaagd om op een schoorsteen van zo'n 90 meter hoog te klimmen. Daar onthullen ze een kunstwerk dat het koraalrif voorstelt. Volgens Greenpeace brengt Total dat rif dus.