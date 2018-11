Om 03u00 vannacht draaien we de klok een uur terug, misschien wel voor de laatste keer, want Europa overweegt om de uursverandering af te schaffen. Maar voorlopig krijgen we allemaal nog een uurtje extra slaap. Voor de moeilijke slapers is dat goed nieuws omdat de wintertijd het best aansluit bij ons natuurlijk ritme. Dokter Johan Verbraeken van het UZA pleit daarom ook voor een permanent winteruur.