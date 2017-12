Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon vraagt dat de CD&V de uitspraak zou afkeuren van een vooraanstaand lid van de Partido Popular. Die had Jambon een 'neofascist' genoemd, in de nasleep van de Catalaanse betoging in Brussel van afgelopen week. CD&V maakt samen met de Partido Polular deel uit van de christendemocratische EVP-fractie. CD&V-voorzitter Wouter Beke heeft via Twitter laten weten dat je zo'n uitspraak inderdaad beter niet doet. Maar dan moet je ook niet naar Franco verwijzen wanneer het over de Spaanse rechtstaat gaat, voegt hij er fijntjes aan toe. Jambon was vanmorgen te gast in Wakker op Zondag.