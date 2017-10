VIDEO Groen en sp.a tegen bouw nieuwe afvalinstallatie in Wilrijk

Wat zou jij doen met 1 miljoen? Dat is de vraag waar het district Antwerpen sinds 2014 mee naar haar inwoners stapt. Burgers kunnen zo dan mee beslissen over een deel van de begroting. De burgerbegroting is populair, want ieder jaar komt er meer volk op af, de zaal in het Zuiderpershuis was bijna te klein. Deelnemers hebben de voorbije maanden al kunnen beslissen aan welke thema's ze het liefste geld uitgeven. Nieuwe thema's dit jaar zijn "Vorming en opleiding jeugd" en "Aanwerving en ondersteuning vrijwilligers". Vandaag moest er dan beslist worden over de projecten.