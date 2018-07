Het Operaplein aan de Frankrijklei in Antwerpen is klaar voor de grote opening. Nu staan er nog hekken omheen, maar vanaf dit weekend kan ook u er gaan flaneren. Tien jaar geleden deed de Spaanse architect Manuel De Sola Morales zijn plannen voor het plein uit de doeken. Hij is intussen overleden, maar hij laat de Antwerpenaar een nieuw autoluw plein na dat de De Keyserlei verbindt met de Meir. Over twee jaar kan het autoverkeer er onderdoor dankzij gloednieuwe tunnels en volgend jaar opent het premetrostation Opera er opnieuw.