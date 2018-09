VIDEO Groot tekort aan stamceldonoren met andere roots

Minder auto's in het centrum van de stad en minder bedrijfswagens. Dat zijn oplossingen om iets aan de slechte luchtkwaliteit te doen. Vervuilde lucht is niet enkel een probleem van druk vracht- en autoverkeer. Ook in huis is er vaak sprake van een slechte luchtkwaliteit. Over oplossingen voor dit belangrijk probleem werd vanmorgen gedebatteerd in Wakker op Zondag.