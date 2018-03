Nieuws VIDEO Grootste steur van het land krijgt nieuw zwemparadijs

embed

In vijvercentrum De Hof-Leverancier in Ekeren werd vanmiddag de grootste steur van België in zijn nieuwe zwemvijver gezet. Het dier heet Guido en is door de jaren heen uitgegroeid tot de mascotte van de zaak. Hij is 2m10 lang en weegt meer dan 50 kg. Met zijn verhuis zal Guido de eyecatcher worden van de zaak.