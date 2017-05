Nieuws VIDEO Grote lentepoets in Antwerpen

Het was een stralende dag vandaag en dat kwam goed uit voor de deelnemers van de Grote Lentepoets van de Stad. In heel wat buurten trokken bewoners samen de straat op om te kuisen, zwerfvuil op te ruimen of onkruid te wieden, maar de Lentepoets is veel meer dan dat. Het is ook het uigelezen moment om je buren wat beter te leren kennen. In totaal schreven maar liefst 510 straten zich in, er viel dan ook een prijs te winnen.