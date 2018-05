VIDEO Güler Turan: 'Help jongeren uit instellingen te ondernemen'

Jongeren die in een instelling verblijven, moeten in de toekomst de mogelijkheid krijgen om te leren ondernemen. Vlaams parlementslid Güler Turan van de sp.a gaat daarvoor een voorstel in dienen. Geïnteresseerde jongeren zouden zo een opleiding in bedrijfsbeheer, het opstellen van een businessplan, enzovoort kunnen volgen. Bij het verlaten van de instelling, kunnen ze dan met een eigen bedrijf van start gaan. Güler Turan lanceerde het voorstel vanmorgen in Wakker op Zondag.