Hij is goed op weg om een wereldster te worden en toch staat Yannick Bovy nog steeds met plezier mee te werken in het kapsalon van zijn vader. Hij combineert zijn job als kapper met een zangcarrière die hem fans opleverde over heel de wereld; Yannick bracht zijn crooner-repertoire al in het Sportpaleis en op kerstavond staat hij in een van de drukst bekeken Duitse tv-shows, want ook daar houden ze van zijn muziek. Maar de zingende kapper blijft er er nuchter bij.