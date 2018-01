Nieuws VIDEO "Haal het gebruik van roesmiddelen uit het strafrecht"

embed

De Antwerpse war on drugs haalt niets uit. Dat schrijft Peter Muyshondt, hoofdcommissaris bij de lokale politie Voorkempen in een open brief aan burgemeester Bart De Wever. Een repressief drugsbeleid beschermt de jeugd niet, zegt hij en het draagt ook niet bij tot minder criminaliteit. Integendeel, het is de voedingsbodem van een lucratieve en onuitroeibare onderwereld. Peter Muyshondt was vanmiddag te gast in onze studio.