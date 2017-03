Op 9 april is er de grote huldiging. Maar ook de komende dagen zullen ze wel blijven feesten waarschijnlijk, de spelers. Tuur Dierckx, die sprong vanmiddag alvast in de vijver aan de Bosuil. En dat in volle Antwerp-uitrusting. Dierckx moest nog een weddenschap nakomen. Hij had beloofd dat hij de vijver zou inspringen als Antwerp kampioen werd. En Tuur Dierckx bewijst hier dat ie duidelijk een man van zijn woord is.