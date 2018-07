De federale gerechtelijke politie gaat nu onderzoeken of deze granaataanslag te linken is aan andere recente feiten in Antwerpen. Op vraag van een onderzoeksrechter is er een speciale eenheid van agenten aangesteld, die zich daarop zullen focussen. De zaakvoerder van het pitarestaurant en zijn personeel worden momenteel ondervraagd. Er is ook een buurtonderzoek bezig.