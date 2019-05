VIDEO: Handbalgrootheid Sasja degradeert uit de Beneleague

Drama voor handbalclub Sasja. Het degradeert uit de Beneleague. Sasja verloor de playdowns van Hasselt. In een best of five had Sasja nochtans de eerste twee partijen gewonnen. Maar daarna won ook Hasselt twee keer. De vijfde en beslissende wedstrijd gisteren in Hasselt liep faliekant af voor die van Sasja. En dus tuimelt Sasja uit de Beneleague. Het is de allereerste keer dat de club niet op het hoogste niveau zal spelen.