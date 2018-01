Het zal u niet ontgaan zijn: 'Winter in Antwerpen' draait op volle toeren, en in de winkelstraten is het bijzonder druk. Ook betaalparkings zijn vaak helemaal volzet.Het lijkt er dus op dat de eindejaarsperiode in Antwerpen een toeristische voltreffer wordt. Waar ze dat zeker kunnen meten, is in de hotels.