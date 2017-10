Het is zover. Skiliefhebbers kunnen in Antwerpen gaan skiën op echte sneeuw. Want de nieuwe skipiste van Aspen in Wilrijk is in de voor-avond opengegaan. Nog geen jaar na de afbraak van oude openluchtpiste met borstels. De nieuwe piste is indoor, heeft echte sneeuw en is een pak langer en hoger. Het is in ons land nog maar de derde indoor-piste met echte sneeuw.