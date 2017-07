Nieuws VIDEO Hangjongeren terroriseren buurt. Burgemeester reageert "De maat is vol"

De maat is vol, zegt Antwerps burgemeester Bart De Wever. In de wijk Stuivenberg terroriseren jongeren al een tijdje de buurt. Zo moeten voorbijrijdende automobilisten tol betalen om door te mogen, kinderen worden verplicht om te vechten en vrouwen durven niet meer naar het werk in de wijk. De burgemeester wil dat dat ophoudt. De politie hield er afgelopen week een grootschalige controle-actie.