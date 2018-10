Snelle, elektrische fietsen zijn niet toegelaten in de verschillende parken in Antwerpen. De buurt rond Park Spoor Noord klaagde over gevaarlijke situaties met zulke fietsen. Nu krijgen fietsers een waarschuwing van de politie maar vanaf volgende week is het menens en vliegen ze op de bon. Dat kregen enkele fietsers deze week te horen van de politie.