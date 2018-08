VIDEO "Haven klimaatneutraal maken : goed voor het milieu én de portemonnee"

De Antwerpse sp.a stelt voor om van de haven van Antwerpen een energie-centrale voor de stad te maken. Er gaat nu in de chemiesector bijvoorbeeld veel restwarmte verloren. De socialisten opperen om daarmee de gebouwen van de stad te voorzien van energie. Het is maar één van de vijftien punten uit hun nieuwe havenplan dat ze vanmorgen voorstelden. Het doel is dat de haven over twintig jaar klimaat-neutraal is