VIDEO Haven staat voor grote uitdagingen : meer diversiteit en digitalisering

Leveringen aan huis. We zijn ze ondertussen gewoon. Telkens we online iets bestellen krijgen we het vaak snel en gratis thuis geleverd. Al blijkt dat gratis niet waar te zijn, ontdekten onderzoekers aan de Universiteit Antwerpen. Elk van de 150.000 dagelijkse leveringen in ons land kosten de samenleving zo'n 30 eurocent, vooral aan files, ongevallen en luchtvervuiling. En dus moet er gekeken worden hoe het anders kan.