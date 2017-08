Nieuws Video: Havenbazen willen drugscriminaliteit mee helpen bestrijden

embed

Het oplopende geweld door drugsbendes verontrust intussen wel de werkgevers in de Antwerpse haven. De gedelegeerd bestuurder van havenkoepel CEPA roept alle verantwoordelijken in de politiek en bij justitie op, om hier samen het hoofd aan te bieden. Want het geweld én de geruchten dat Antwerpen een draaischijf zou zijn voor drugshandel, schaadt ook het imago van de Antwerpse haven.