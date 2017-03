VIDEO Havenbedrijven vragen tol in Liefkenshoektunnel 's nachts te halveren

We staan alsmaar vaker en langer in de file, en dat treft ook de transportsector steeds harder. De stad Antwerpen wil daarom meer bedrijven overtuigen om te kiezen voor binnenvaart, en organiseerde vanmiddag een demonstratie in het Asiadok. De firma Blue Line Logistics vervoert sinds 2 jaar materiaal via binnenvaart op haar eigen, speciaal ontworpen schepen. De binnenvaart is een groeiende sector. Zo was 2016 een absoluut topjaar. De bedoeling is dat ook afvalcontainers via de binnenwateren vervoerd zullen worden, want 1 schip vervangt zo'n 12 vrachtwagens.