Mobiliteit en Verkeer VIDEO Havengemeenschap wil honderduizenden containers van de weg halen

Honderdduizenden containers van de weg halen en vervoeren met een binnenschip. Dat is de ambitie van het Antwerpse Havenbedrijf.De havengemeenschap tekende vandaag een actieplan om volop in te zetten in container-binnenvaart.