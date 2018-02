Human Interest VIDEO Heel bijzonder carnavalfeest in Aartselaar

embed

In Aartselaar wordt het een bijzonder weekend. Want het is daar carnaval. Dit jaar is er zelfs een prinsenpaar. Carine en Patrick. Ze zijn al meer dan 5 jaar samen. En gaan ook trouwen. En wel... dit weekend. En dus wordt het carnaval in Aartselaar één groot huwelijksfeest van prins en prinses carnaval.