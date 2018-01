Mobiliteit en Verkeer VIDEO Heel de dag verkeersellende op E313 door ongevallen

De E313 naar Antwerpen was voor een groot deel van de dag volledig versperd. De snelweg lag bezaaid met duizenden borstelstelen, na een ongeval met vrachtwagens in Herentals. Dat ongeval gebeurde in de staart van een file die er al stond na een eerder ongeval in Antwerpen. Opnieuw een pak fileleed dus. En veel chauffeurs stapten uit hun wagen, wat het werk van de hulpdiensten nog moeilijker heeft gemaakt.