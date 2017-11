Mobiliteit en Verkeer VIDEO Heel wat verkeershinder rond Antwerpen

De eerste smeltende sneeuw zorgde meteen voor veel verkeershinder in en rond Antwerpen. De Antwerpse Ring zit dan ook volledig vast en ook op de invalswegen is het erg druk. Op de A12 verloor een vrachtwagen ook nog eens een lading rode korrels, maar dat is intussen al opgekuist door de brandweer en de civiele bescherming. Er waren een hele tijd maar 2 van de 4 rijvakken beschikbaar en dat leidde tot lange files.