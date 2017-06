Antwerps CD&V-lijsttrekker Kris Peeters wil niet langer dat privébedrijven meewerken aan de opvang van daklozen. Afgelopen vrijdag wees het OCMW uiteindelijk dan toch privébedrijf G4S af als partner in de armoedebestrijding. Sp.a steunt Peeters, terwijl Open Vld vindt dat zo'n samenwerking wél moet kunnen. Dat was vanmorgen allemaal te horen in Wakker op Zondag.