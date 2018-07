VIDEO Hello Schoten verplaatst openingsvoorstelling naar zaterdag

Al meer dan 2 maanden om de haverklap storing op de televisie, en een internet- en telefoonverbinding die voortdurend uitvalt. Met als klap op de vuurpijl een storing tijdens de wedstrijd België-Japan. Dat is de realiteit waar 3 straten in Oelegem mee moeten leven. Iedereen die klant is bij Telenet, heeft al meer dan 2 maanden heel erg veel moeite om tv te kijken, of mails te checken. De buurt hoopt maar op 1 ding: dat alles in orde is tegen België-Brazilië.