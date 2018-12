We kennen allemaal nog wel het jaren '80 nummer 'Do they know it's Christmas time' van Band Aid, een lied voor het goede doel gezongen door wereldsterren. Een prima concept, dachten ze in Essen, en voor De Warmste Week namen ze daar vandaag een Belgische variant op. Van K's Choice tot Dana Winner, en van Clouseau tot Barbara Dex. 25 Belgische topartiesten zongen vandaag de ziel uit hun lijf in Essen.