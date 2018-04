De fietsersbond heeft vanmorgen een zogenaamde spitstest gehouden. Ze wilde zo nagaan hoe je in de drukke ochtendspits het snelst in het centrum van Antwerpen geraakt. Met de fiets, met de auto of met de bus. En dat vanuit een gemeente buiten Antwerpen. De fietser kwam eerst aan. Al kwam onze journalist, die zelf met de wagen reed, even snel aan. De andere autochauffeur en de busreiziger, die kwamen pas een half uur later aan.