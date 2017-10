Media en Cultuur VIDEO Vlaamse oldie wordt Spaans strijdlied

Het nummer Eviva España, van de Antwerpse zangeres Samantha, is opnieuw aan een rasechte revival bezig. In de jaren '70 nam Samantha het legendarische nummer op, en sindsdien heeft het zich verspreid over de hele wereld. Ook een Spanjaard coverde het nummer, en zo brak het door in Spanje zelf. En nu is het nummer daar opnieuw actueel.