De grootste bierterminal van de wereld, die bevindt zich aan de Antwerpse baan in de Antwerpse haven. Per jaar verscheept brouwerij AB Inbev er 2 miljard pintjes bier. En dat willen ze de komende 5 jaar graag nog fors uitbreiden. Katoen Natie is in onderhandeling met het havenbestuur, om zijn terreinen langs het Delwaidedok te verdubbelen. Tegelijk worden er heel wat vrachtwagens van de weg gehaald, door het gebruik van supertrucks en een spoorlijn naar Linkeroever.