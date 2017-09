Nieuws VIDEO Het meest nutteloze bushokje ooit

In Kontich staat er al 11 jaar een bushokje dat nog niet 1 keer gebruikt is. Het bushokje staat op een plaats tussen 2 bochten, waar het voor een bus niet makkelijk of veilig is om even te stoppen. Het bushokje kwam er bij de heraanleg van een pleintje in 2006. Maar bij de gemeente of De Lijn weet niemand meer waarom het bushokje precies op die plek geplaatst werd.