Net als gisteren was het dus ook vandaag weer doffe ellende aan de Kennedytunnel. Met lange files. Richting Gent is de tunnel wel opnieuw helemaal vrij sinds van ochtend. Maar dat was niet het geval richting Nederland. Daar is nog altijd één rijstrook afgesloten omdat er nog moet gewerkt worden aan de verlichting in de tunnel. En dat zorgde voor lange files op de E17.