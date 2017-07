Er weerklonk nogal wat gelach gisteravond in het gemeentepark van Merksem. Want zo'n 2.000 mensen kwamen er naar de allereerste atv-vertelling kijken. En Kamal Kharmach beet de spits af. Voor de jonge comedian was het de eerste keer op het atv-vertellingen-podium. Met zijn show 'De schaamte voorbij' wil hij iedereen aan het lachen brengen, maar vooral ook een boodschap brengen die we vaak durven vergeten.