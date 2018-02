De PVDA wil de uitstoot aan broeikasgassen in Antwerpen drastisch naar beneden halen. De Partij van de Arbeid kijkt daarvoor in de eerste plaats naar de industrie in de haven. Dat is nodig om de stad tegen 2040 klimaatneutraal te krijgen. PVDA pleit ook voor de oprichting van een Antwerps energiebedrijf.