In het Rivierenhof vond het Vlaams Kampioenschap bubbelvoetbal plaats. In bubbelvoetbal kruipen de spelers in een grote, doorschijnende plastic bal. Net als bij voetbal is het de bedoeling om doelpunten te maken, maar ondertussen mag iedereen elkaar wel naar hartelust omver beuken. Korfbalclub ATBS organiseerde het tornooi.