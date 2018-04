Nieuws VIDEO "Hier drinken ze hun koffie nog zonder laptop"

Zeggen dat de koffiebars in Antwerpen goed vertegenwoordigd zijn, het is een understatement dat kan tellen. Maar 30 jaar geleden waren er nog geen, tot Ludo Claessens besloot dat het tijd was om het onderwijs vaarwel te zeggen en aan een avontuur in de horeca te beginnen. Hij opende koffiehuis De Lantaren, en op z'n zeventigste doet hij nog vrolijk verder. En stoppen, daar denkt Ludo nog lang niet aan.