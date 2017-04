Nieuws VIDEO Hier komen de nieuwe Domino's Pizza

embed

Domino's Pizza opent in augustus opnieuw de deuren in Antwerpen op de Rooseveltplaats en in de Carnotstraat, en dat met een nieuwe franchisenemer. Suhail is een jongeman uit Palestina en heeft al Domino's restaurants in Sint-Niklaas, Deurne, Berchem en het Kiel, maar verovert binnenkort dus ook de binnenstad. Met de opening van de nieuwe pizzeria's wil hij een groter publiek bereiken om zo zijn familie en anderen in Palestina te helpen.