Human Interest VIDEO Hier kunnen jongeren nog een voorbeeld aan nemen

embed

Jozef en Roland zijn 85 en 75 maar gaan nog wekelijks fitnessen. De twee spreken drie keer per week af in sportclub Het Eiland in de Zeevaartstraat. Daar werken ze met krachttrainingen aan hun conditie en die is ondanks hun leeftijd nog zeer goed.