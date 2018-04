Nieuws VIDEO Hippe mode voor fietsers

embed

Vergeet de spuuglelijke koerspakskes van vroeger. U weet wel, de wielertoeristen die de meest afgrijselijke fluokleren aantrekken om op hun fiets te kruipen. De nieuwe wielertoerist, die is modebewust. Strakke designtruitjes, dat is de mode. En ook de vrijetijdskledij in het thema van de koers is bijzonder hip.