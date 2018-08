Goed nieuws dan voor wie allergisch is aan een wespen- of bijensteek.Want het UZA kan als enige centrum in Vlaanderen uitpakken met een ultrasnelle behandeling tegen de allergie. Voordien duurde die behandeling maanden. Nu, met de veel snellere behandeling, is een patiënt al na drie uur beschermd. Een wespensteek is voor sommige patiënten levensbedreigend, deze therapie redt dus levens. En daarom hebben we er professor Didier Ebo van het UZA bijgehaald.