VIDEO Hoboken belangrijke schakel in grootste windmolenpark van België

De politie heeft 28 pv's opgesteld op de Meir. Vele winkeliers hebben hun afval dinsdagavond op straat gezet met het idee dat het woensdag zou worden opgehaald. Maar omdat het gisteren een feestdag was, is dat niet gebeurd. Ondernemersorganisatie 'Unizo' vindt dat de stad flexibeler moet zijn en de afvalophaling moet laten doorlopen, of het nu een feestdag is of niet.