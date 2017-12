Tweevoudig Oscarwinnaar Christoph Waltz verblijft momenteel in Antwerpen. De steracteur uit Django Unchained en Inglorious Bastards is hier, omdat hij de Verdi-klassieker Falstaff regisseert voor Opera Vlaanderen. Woensdag gaat die in premiere, en vanmiddag was het de generale repetitie. Mét Waltz, en die heeft verteld over z'n passie voor opera.