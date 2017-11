Het is een hele avond, nacht en ochtend opnieuw ellende geweest op de Antwerpse ring. Gisteravond verloor een vrachtwagen een lading vloeibare silicone. Dat maakte de ring over een afstand van meer dan vier kilometer waterdicht, maar ook spiegelglad. Omdat zo goed als geen enkel reinigingsmiddel werkte was het een bijna onmogelijk taak om het goedje van het wegdek te krijgen .