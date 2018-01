VIDEO Hollywood aan de Schelde : "Hopen op Matthias"

De Nederlandse stand-up comedian en presentator Jan Jaap Van der Wal staat dit weekend in de Arenberg in Antwerpen met de eerste voorstelling van z'n nieuwe show 'Schoon'. Hij tourt er de komende maanden mee door Vlaanderen. Schoon gaat over schoonheid en over de lelijke kantjes ervan. Jan Jaap Van der Wal is definitief verhuisd naar Antwerpen. Z'n inspiratie voor z'n show haalt hij in de stad en bij uitbreiding in Vlaanderen. Maar ook bij zichzelf en z'n nieuwbakken vaderschap.